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Петербургский дневник

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Жительницу Ленобласти заключили под стражу по обвинению в пособничестве терроризму

Жительницу Ленобласти заключили под стражу по обвинению в пособничестве терроризму

Под стражей женщина будет находиться два месяца В Ленобласти заключили под стражу женщину, которая сфотографировала объекты критической транспортной инфраструктуры в Саратовской области и передала снимки «кураторам».

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