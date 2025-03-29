Жительницу Ленобласти заключили под стражу по обвинению в пособничестве терроризму

Под стражей женщина будет находиться два месяца В Ленобласти заключили под стражу женщину, которая сфотографировала объекты критической транспортной инфраструктуры в Саратовской области и передала снимки «кураторам».
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