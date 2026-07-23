🌤️ Переменная облачность. ☀️ Утром и днем местами кратковременные ☔ дожди, ⛈️ грозы. 🌬️ Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.
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🌤️ Переменная облачность. ☀️ Утром и днем местами кратковременные ☔ дожди, ⛈️ грозы. 🌬️ Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с.
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