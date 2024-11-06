Индекс PMI сферы услуг России в октябре вырос до 51,6 пункта

Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России составил 51,6 пункта в октябре по сравнению с 50,5 в сентябре, что свидетельствует о скромном, но более значительном росте производства в российских компаниях, предоставляющих услуги.