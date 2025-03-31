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Ракеты кончились, приходите завтра: Киев требует поставок высокоточного оружия, но ему велено подождать

Ракеты кончились, приходите завтра: Киев требует поставок высокоточного оружия, но ему велено подождать

Британцы напомнили Сырскому, что ракета Storm Shadow стоит $2,5 млн, это очень дорого, чтобы просто так тестировать русскую ПВО   Украинцы почти перестали запускать высокоточные ракеты дальнего радиуса Storm Shadow, обратило внимание издание Bulgarian Military.

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