Британцы напомнили Сырскому, что ракета Storm Shadow стоит $2,5 млн, это очень дорого, чтобы просто так тестировать русскую ПВО Украинцы почти перестали запускать высокоточные ракеты дальнего радиуса Storm Shadow, обратило внимание издание Bulgarian Military.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Попробуем!" – сказали солдаты и подняли Крест: эти кадры потрясли иностранцев
- Впервые в истории СВО: Охота на генералов. "Искандеры" уничтожили пять штабов. Ликвидированы командующие фронтом, СБУ и офицеры НАТО. Вскрыт некролог
- "Выбили зубы, порвали губу": Мигрант отнял машину у бойца СВО. Полиция бессильна. Ветераны стали добычей
Свежие комментарии