Роскомнадзор: мошенники пишут россиянам от имени ведомства

Мошенники пишут россиянам от имени Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал ведомства. Отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают своим собеседникам, что их профиль на портале "Госуслуги" взломан.