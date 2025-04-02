Роскомнадзор: мошенники пишут россиянам от имени ведомства

Мошенники пишут россиянам от имени Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал ведомства. Отмечается, что злоумышленники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают своим собеседникам, что их профиль на портале "Госуслуги" взломан.
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