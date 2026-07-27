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Журналистка Баязитова вышла из колонии

Журналистка Баязитова вышла из колонии

Александра Баязитова вышла на свободу 27 июля. Исправительную колонию № 1 во Владимирской области покинула журналистка, отбывшая наказание за вымогательство у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.

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