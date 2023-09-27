Годовой план по передаче под заселение новостроек по реновации в Москве выполнен на 65%

Объем переданных под заселение новостроек — свыше 650 тыс. кв. м Как продвигается программа переселения жителей Москвы из домов старого жилфонда рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
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