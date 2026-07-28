Главе ведомства представят доклад по доводам сюжета о нарушении прав граждан в Московской области

В эфире ряда федеральных телеканалов освещалась ситуация, сложившаяся в микрорайоне Отрадное города Красногорска, где несовершеннолетние систематически устраивают ночные гонки по тротуарам и дорогам общего пользования на питбайках, нарушая при этом правила дорожного движения и общественный порядок.
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