Главе ведомства представят доклад по доводам сюжета о нарушении прав граждан в Московской области

В эфире ряда федеральных телеканалов освещалась ситуация, сложившаяся в микрорайоне Отрадное города Красногорска, где несовершеннолетние систематически устраивают ночные гонки по тротуарам и дорогам общего пользования на питбайках, нарушая при этом правила дорожного движения и общественный порядок.