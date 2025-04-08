МИД КНР: Введение США "взаимных тарифов" лишает страны, особенно страны Глобального Юга, права на развитие

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- Введение США в одностороннем порядке "взаимных тарифов" фактически лишает страны, особенно страны Глобального Юга, права на развитие и, безусловно, будет встречено широким противодействием со стороны международного сообщества, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в понедельник.