Собянин: три станции метро будут открыты для художников и скульпторов

В Москве стартовал прием заявок на участие в проекте «Искусство в метро». В рамках проекта скульпторы и художники смогут представить собственные произведения на станциях метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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