Northrop Grumman отправит в космос спутник с парой роботизированных рук 

Спутник Mission Robotic Vehicle с парой роботизированных рук / © Northrop Grumman Роботизированные руки будущего спутника недавно прошли критически важные термовакуумные испытания и теперь находятся на объекте спутниковой интеграции Northrop Grumman в Даллесе (Вирджиния).
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