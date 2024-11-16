Northrop Grumman отправит в космос спутник с парой роботизированных рук 

Спутник Mission Robotic Vehicle с парой роботизированных рук / © Northrop Grumman Роботизированные руки будущего спутника недавно прошли критически важные термовакуумные испытания и теперь находятся на объекте спутниковой интеграции Northrop Grumman в Даллесе (Вирджиния).