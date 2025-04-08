Дешевле, чем в Европе: почему киловатт-час в России не подорожает? Премьер-министр Михаил Мишустин провёл стратегическое совещание по развитию… Мишустин пообещал сохранить низкие тарифы на свет: что изменится в энергетике? .
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