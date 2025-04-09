Врачи рассказали об опасности болезни кошачьих царапин

Фелиноз — это заболевание, которое передается человеку при нанесении царапин кошками. О том, в чем опасность травм от кошек, «Известиям» рассказали 10 апреля врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков и главный врач Vet Union Ольга Михеева.