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Врачи рассказали об опасности болезни кошачьих царапин

Врачи рассказали об опасности болезни кошачьих царапин

Фелиноз — это заболевание, которое передается человеку при нанесении царапин кошками. О том, в чем опасность травм от кошек, «Известиям» рассказали 10 апреля врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков и главный врач Vet Union Ольга Михеева.

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