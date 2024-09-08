НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

3 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Просроченный гауляйтер, похоже, кокс начал ложками хавать, и запивать вонючим самогоном из буряка. Глючит кровавого к...Зеленский: Мы нач...
  • Невидимка Невидимка
    Лучше стройте на Луне.Зеленский: Мы нач...
  • Александр Макеев
    Чтобы гарантированно погибнуть нидерландам, им надо своими регулярными военными формированиями войти через территорию...«Подготовимся к х...

«От Ляояна я не уйду, Ляоян – моя могила!»

«От Ляояна я не уйду, Ляоян – моя могила!»

Н. Н. Бунин «Смерть генерала Келлера во время боя на Янзелинском перевале. 1904 год». (1905)Обстановка перед сражениемПосле первых неудачных сражений Русские войска располагались в трех основных группировках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх