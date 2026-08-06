Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 769 подписчиков

Полицейские в США в костюме кустов ловили водителей с телефонами за рулем

Полицейские в США в костюме кустов ловили водителей с телефонами за рулем

В Нью-Джерси полицейские устроили операцию против водителей, использующих телефоны за рулем. Для этого офицеры переоделись в костюмы, имитирующие кусты, и наблюдали за движением из придорожных зарослей, пишет Daily Star.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии