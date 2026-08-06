Полицейские в США в костюме кустов ловили водителей с телефонами за рулем

В Нью-Джерси полицейские устроили операцию против водителей, использующих телефоны за рулем. Для этого офицеры переоделись в костюмы, имитирующие кусты, и наблюдали за движением из придорожных зарослей, пишет Daily Star.
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