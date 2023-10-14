СМИ2
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ2

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Э
    Вперед, Сара! Держись!«Мир с Россией лю...
  • Дмитр
    падажжите. многие еще ни разу не попробовали.В Южной Корее хот...
  • Виктор
    Все глубже входя в военную сферу, больше осознаю ,что часть генералов США, стран НАТО и Украины ТУПОВАТЫ!В Британии подтве...

Российская разработка даже самые слабые смартфоны сделает способными распознавать лица

Российская разработка даже самые слабые смартфоны сделает способными распознавать лица

Российские ученые Национального исследовательского технологического университета МИСИС совместно со специалистами Национального исследовательского университета ВШЭ и Института искусственного интеллекта AIRI разработали систему, которая автоматически подбирает наиболее эффективные нейросети для сервисов распознавания лиц (Face ID), что ускоряет работу Face ID на смартфонах, планшетах и устройствах «умного» дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх