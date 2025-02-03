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«Груз 200» на Пушкине: реакция нацистов на беду в Одессе

«Груз 200» на Пушкине: реакция нацистов на беду в Одессе

когда воздушный бой над Одессой был в самом разгаре, кизяк чумной коровы с червями Ганул строчил в Телеге: «Теоретически российская ракета может попасть в памятник Пушкину, поэтому предлагаю его завтра снять, если он останется после российского обстрела».

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