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Убийца 11 девушек из АлтГТУ пытается обменять срок на военный контракт

Убийца 11 девушек из АлтГТУ пытается обменять срок на военный контракт

Убийца 11 девушек из АлтГТУ пытается обменять срок на военный контракт Юлия СкворцоваВиталий Манишин, отбывающий 25-летний срок в Енисейской колонии и ставший известным как «барнаульский маньяк», обратился к руководству учреждения с инициативой подписать контракт с Минобороны России.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вообще, от нашего кривосудия всего можно ожидать! Во-первых, 25 лет за 11 жизней! Скорее всего это потому, что ни у одной из погибших девушек не было родителей с высокими должностями. А у нашей современной власти господствует мнение, что простолюдинов убивать можно! Ну, за убийство одного, хорошо если 7-8 лет дадут, возможно, что и много меньше (а то и оправдают, если убийца с Кавказа!). А во-вторых, и на СВО отпустят, после демобилизации с которого опять возьмется за старое - уже несколько примеров есть!
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