Убийца 11 девушек из АлтГТУ пытается обменять срок на военный контракт

Вячеслав Денисов

Вообще, от нашего кривосудия всего можно ожидать! Во-первых, 25 лет за 11 жизней! Скорее всего это потому, что ни у одной из погибших девушек не было родителей с высокими должностями. А у нашей современной власти господствует мнение, что простолюдинов убивать можно! Ну, за убийство одного, хорошо если 7-8 лет дадут, возможно, что и много меньше (а то и оправдают, если убийца с Кавказа!). А во-вторых, и на СВО отпустят, после демобилизации с которого опять возьмется за старое - уже несколько примеров есть!