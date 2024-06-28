Ямал и Всероссийский проект «ТопБЛОГ» запускают медиаквест ко Дню молодежи

Специально ко Дню молодежи Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вместе с Ямало-Ненецким автономным округом и еще 13 регионами России запускают медиаквест, который можно пройти с 29 июня по 8 июля на Международной выставке-форуме "Россия".