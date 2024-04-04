В Тюмени хотят полностью заблокировать проезд на одной из улиц

В Тюмени власти хотят полностью заблокировать опасный сквозной проезд на улице Алексея Маресьева. На проблему с этим участком жалуются местные жители: ездить на нем нельзя, но водители игнорируют запрещающие знаки.
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