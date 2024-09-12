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Счетная единица: в России обсудят использование стейблкоинов в ВЭД

Счетная единица: в России обсудят использование стейблкоинов в ВЭД

Минфин и ЦБ РФ обсудят возможность использования стейблкоинов (криптовалют, обменный курс которых привязан к цене «реального» актива) в международных расчетах в ближайшее время, сказал заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.

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