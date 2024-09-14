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В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов

В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов

Трудовые мигранты из Таджикистана заявили, что сталкиваются с «тяжелыми условиями труда и ограниченным доступом к медицине», и это способствует росту числа случаев ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний «из-за постоянного стресса и изоляции».

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Комментарии
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Юрий Белов
Вокзал , рюкзак - домой , в кишлак !
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1 час.
С
Серега
Так и есть-не приезжайте к нам!!!Здоровее будете!
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51 мин.
Светлана Ефименко
они уже приехали зараженные. а хотели лечиться бесплатно а дома почему не лечатся? а дома за все надо платить и думали здесь прокатит бесплатно без полюса!ну не нравиться в РОССИИ НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ СЮДА НЕ ВЕЗИТЕ СВОИ СЕМЬИ И ВЕСЬ АУЛ ЖИТЬ НА ХАЛЯВУ! ЕЗЖАЙТЕ В ТУРЦИЮ И ПОПРОБУЙТЕ ТАМ ПОКАЧАТЬ ПРАВА! ТАК ВАС БЫСТРЕНЬКО НА МЕСТО ПОСТАВЯТ И СКАЖУТ КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН! А ВЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ ВЫПЕНДРИВАЕТЕСЬ ХОТИТЕ ЧТОБ ВАМ РОССИЯ СОЗДАВАЛА ВСЕ УСЛОВИЯ. А ДОМА ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ И НЕ ТРЕБУЕТЕ У СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧТОБ У ВАС БЫЛА РАБОТА,И ПЛАТИЛИ ВАМ ЗА МНОГОДЕТНОСТЬ? И ЗАЧЕМ РОЖАТЬ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КАЖДЫЙ ГОД ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ИМ ЛАДУ ДАТЬ? НИ ОБРАЗОВАНИЕ, НИ ХОРОШЕГО ПИТАНИЯ?!
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27 мин.

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