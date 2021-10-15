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У здания МВД США задержали более 50 экоактивистов

У здания МВД США задержали более 50 экоактивистов

Не менее 55 человек были задержаны в ходе акции протеста у здания министерства внутренних дел США, 14 октября сообщило издание The Washington Post.

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