Кая Каллас: ЕС не примет договор по Украине без участия Европы в его достижении

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не может быть никакого соглашения по урегулированию на Украине, достигнутого без участия Европы.
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