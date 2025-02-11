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Кая Каллас: ЕС не примет договор по Украине без участия Европы в его достижении

Кая Каллас: ЕС не примет договор по Украине без участия Европы в его достижении

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не может быть никакого соглашения по урегулированию на Украине, достигнутого без участия Европы.

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