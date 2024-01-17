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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жительница Барнаула почуяла неладное, когда инвестиции мошенникам превысили 1 млн

Жительница Барнаула почуяла неладное, когда инвестиции мошенникам превысили 1 млн

Женщина увидела рекламу об обучении инвестициям и зарегистрировалась на сайте "брокерской компании" Жительница Алтайского края хотела заработать на бирже и отдала мошенникам более миллиона рублей, сообщает региональное МВД.

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