Жительница Барнаула почуяла неладное, когда инвестиции мошенникам превысили 1 млн

Женщина увидела рекламу об обучении инвестициям и зарегистрировалась на сайте "брокерской компании" Жительница Алтайского края хотела заработать на бирже и отдала мошенникам более миллиона рублей, сообщает региональное МВД.
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