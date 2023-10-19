В ЯНАО прокуратура нашла нарушения в работе КОЦ «Сибирь»

В Муравленко прокуратура выявила нарушения эксплуатации пожарной сигнализации в культурно-оздоровительном центре «Сибирь», в связи с чем ведомство решило ограничить работу учреждения до исправления неполадок.
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