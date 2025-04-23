Отдыхать будем чаще, но меньше — почему Минтруд решил раздробить праздники? Минтруд России объявил о радикальном пересмотре графика…Сообщение Майские каникулы под вопросом: как изменится график выходных в 2025 году? появились сначала на Ежедневные новости.