Участник нападения на офис Wildberries заявил, что случайно оказался в ТЦ

Адвокат попросил избрать для своего подзащитного другую меру пресечения Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries сообщил, что случайно оказался в торговом центре, передает «360», ссылаясь на РИА Новости, ознакомившееся с судебными документами.
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