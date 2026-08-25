Минэнерго РФ стабилизировало рынок дизтоплива дополнительными объёмами

Минэнерго РФ сообщило о stabilной ситуации на внутреннем рынке дизельного топлива. После введённых ограничений на экспорт, дополнительные объёмы были перенаправлены для обеспечения стабильности внутри страны.
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