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Царьград

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Минэнерго РФ стабилизировало рынок дизтоплива дополнительными объёмами

Минэнерго РФ стабилизировало рынок дизтоплива дополнительными объёмами

Минэнерго РФ сообщило о stabilной ситуации на внутреннем рынке дизельного топлива. После введённых ограничений на экспорт, дополнительные объёмы были перенаправлены для обеспечения стабильности внутри страны.

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