Как 19-летний россиянин стал самым молодым пожизненно осужденным в стране? «Я согласен на расстрел»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных: в основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны.