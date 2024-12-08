Страна и люди
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Страна и люди

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Как 19-летний россиянин стал самым молодым пожизненно осужденным в стране? «Я согласен на расстрел»

Как 19-летний россиянин стал самым молодым пожизненно осужденным в стране? «Я согласен на расстрел»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных: в основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны.

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