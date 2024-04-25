Замминистра обороны России арестован по обвинению в коррупции: подробности декларации и задержания Елена ГалицкаяПоследние новости шокировали российское общество: заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали и отправили под арест по обвинению в коррупционных деяниях.