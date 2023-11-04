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Новая музыка недели

Новая музыка недели

В 12-минутном мини-документальном фильме о том, что объявлено как ”последняя / утраченная песня Beatles" (the last/lost Beatles song), Пол Маккартни (Paul McCartney) и компания тратят заметное количество времени на оправдание своих действий, уверяя поклонников, что Джон Леннон (John Lennon) дал бы свое благословение.

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