Новая музыка недели

В 12-минутном мини-документальном фильме о том, что объявлено как ”последняя / утраченная песня Beatles" (the last/lost Beatles song), Пол Маккартни (Paul McCartney) и компания тратят заметное количество времени на оправдание своих действий, уверяя поклонников, что Джон Леннон (John Lennon) дал бы свое благословение.