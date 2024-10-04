Предлагается наделить педагогов правом требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов подготовил законопроект: предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство данных, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии