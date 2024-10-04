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Предлагается наделить педагогов правом требовать компенсацию морального вреда

Предлагается наделить педагогов правом требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов подготовил законопроект: предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство данных, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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