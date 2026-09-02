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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» и Толванен подписали контракт на год с зарплатой 1,5 млн долларов (NY Post)

« Рейнджерс » подписали однолетний контракт с форвардом Эели Толваненом , сообщает NY Post.  По данным PuckPedia, зарплата 27-летнего финна составит 1,5 миллиона долларов.

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