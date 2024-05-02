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Амарал о работе в «Спартаке»: «Если бы нужны были деньги, остался бы в Португалии» 

— Какие‑либо обязанности в тренерском штабе исполняете сейчас? — Нет, я на скамейке (Амарал заявлен на сезон как аналитик — прим.

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