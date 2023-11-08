Лавров: Запад нацелен спровоцировать беспорядки в России

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Запад поставил себе цель спровоцировать беспорядки в России и настроить граждан РФ против властей, заявил 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров, выступая на протокольной части посольского "круглого стола" по урегулированию украинского кризиса.
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