Лавров: Запад нацелен спровоцировать беспорядки в России

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Запад поставил себе цель спровоцировать беспорядки в России и настроить граждан РФ против властей, заявил 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров, выступая на протокольной части посольского "круглого стола" по урегулированию украинского кризиса.