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Японское химоружие времен Второй мировой войны нашли у границ РФ: под угрозой грунтовые воды Приморья

Японское химоружие времен Второй мировой войны нашли у границ РФ: под угрозой грунтовые воды Приморья

Арсеналы химического оружия Императорской армии Японии обнаружены в 20 км от российской границы – в районе города Хуньчунь китайской провинции Цзилинь, граничащей с Хасанским районом Приморского края.

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