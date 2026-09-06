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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йович об объятиях с Эалой после матча на US Open: «Это многое говорит о ней как о человеке»

Ива Йович прокомментировала объятия с Александрой Эалой после их матча третьего круга  US Open (7:5, 3:6, 7:5).

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