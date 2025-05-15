Карасин на KazanForum заявил, что ИИ должен быть дополнением, а не заменой людям

Автор: Наталья Рыбакова Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» В мире происходят серьезные перемены, связанные с внедрением в повседневную жизнь технологий искусственного интеллекта – он может создавать видео, писать музыку, осуществлять синхронный перевод на различные языки.