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Татар-информ

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Карасин на KazanForum заявил, что ИИ должен быть дополнением, а не заменой людям

Карасин на KazanForum заявил, что ИИ должен быть дополнением, а не заменой людям

Автор: Наталья Рыбакова Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» В мире происходят серьезные перемены, связанные с внедрением в повседневную жизнь технологий искусственного интеллекта – он может создавать видео, писать музыку, осуществлять синхронный перевод на различные языки.

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