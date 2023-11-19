Глава МИД Латвии Кариньш захотел стать следующим генсеком НАТО

Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш питает надежду на включение собственной кандидатуры к списку претендентов на пост генерального секретаря НАТО, которого предстоит выбрать после завершения срока нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга.