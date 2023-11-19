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Глава МИД Латвии Кариньш захотел стать следующим генсеком НАТО

Глава МИД Латвии Кариньш захотел стать следующим генсеком НАТО

Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш питает надежду на включение собственной кандидатуры к списку претендентов на пост генерального секретаря НАТО, которого предстоит выбрать после завершения срока нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга.

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