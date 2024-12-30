PNAS: особая желчная кислота стимулирует рост раковых опухолей толстой кишки

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне обнаружили, что особая микробная желчная кислота, подавляющая работу белка под названием FXR, может служить «топливом» для раковых опухолей в толстой кишке.
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