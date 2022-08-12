Юрист Миронов рассказал, какую информацию не стоит публиковать в соцсетях

flickr.com / Фотобанк Moscow-Live / CC BY-NC-SA 2.0миронов Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, какую информацию не стоит публиковать в социальных сетях, чтобы обезопасить свою жизнь и имущество.