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Юрист Миронов рассказал, какую информацию не стоит публиковать в соцсетях

Юрист Миронов рассказал, какую информацию не стоит публиковать в соцсетях

flickr.com / Фотобанк Moscow-Live / CC BY-NC-SA 2.0миронов Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, какую информацию не стоит публиковать в социальных сетях, чтобы обезопасить свою жизнь и имущество.

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