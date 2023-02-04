НОК Украины предлагает создать механизм допуска спортсменов из России к Олимпиаде-2024

Министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) уточнить механизм допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в Играх-2024.