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НОК Украины предлагает создать механизм допуска спортсменов из России к Олимпиаде-2024

НОК Украины предлагает создать механизм допуска спортсменов из России к Олимпиаде-2024

Министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) уточнить механизм допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в Играх-2024.

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