КСИР остановил судно при попытке проскользнуть через Ормузский пролив

Судно пытавшееся пройти через Ормузский пролив в обход установленных Ираном маршрутов и игнорировавшее предупреждения, было остановлено Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 12 июля, сообщает ParsToday.
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