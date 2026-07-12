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КСИР остановил судно при попытке проскользнуть через Ормузский пролив

КСИР остановил судно при попытке проскользнуть через Ормузский пролив

Судно пытавшееся пройти через Ормузский пролив в обход установленных Ираном маршрутов и игнорировавшее предупреждения, было остановлено Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 12 июля, сообщает ParsToday.

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