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Спички - не игрушка

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Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

  Мир ждёт битва «гостей из будущего» — наша Алиса Селезнёва против их Терминатора Организация Объединенных Наций и ее нынешний генсек Антониу Гутерриш в последнее время все чаще оказываются в центре политических скандалов.

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