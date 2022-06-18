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Грищук о победе Непомнящего в партии турнира претендентов: «Дин Лижэнь играл ужасно. Для китайского гроссмейстера это катастрофа»

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал победу Яна Непомнящего в партии с Дин Лижэнем в первом туре турнира претендентов в Мадриде.

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