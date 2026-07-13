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Русская весна

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Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах, об этом заявили в российском посольстве во Франции на фоне взрыва в Монако.

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