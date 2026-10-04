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Царьград

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Вайсман призывает разрешить отстрел медведей в населенных пунктах России

Вайсман призывает разрешить отстрел медведей в населенных пунктах России

Эксперт предлагает разрешить вынужденный отстрел опасных зверей без наказания для стрелявшего.Алексей Вайсман, замглавного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство», выступил с инициативой разрешить вынужденный отстрел опасных медведей в пределах населенных пунктов.

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