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Жители Кубани на президентских выборах отдали 91,86% голосов за Владимира Путина

Жители Кубани на президентских выборах отдали 91,86% голосов за Владимира Путина

Трёхдневные выборы Президента России завершились накануне, 17 марта.Согласно данным, обнародованным на 01:00 18 марта, на выборах Президента страны жители Краснодарского края отдали 91,86% голосов за Владимира Путина.

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