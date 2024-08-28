Мошенники обманули жителя Надыма на миллионы рублей по двухэтапной схеме

В Надыме мошенники похитили у жителя Надыма более двух миллионов рублей по двухэтапной схеме. Сначала ему поступил звонок от «коммунальной компании», а потом — от «специалиста банка», сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
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